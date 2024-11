Fiorentina-Verona 3-1, pagelle e tabellino: un Kean da fantascienza tiene in quota i viola, all'Hellas non basta Serdar

Una tripletta dell'ex juventino mantiene la squadra di Palladino ai primi posti alla sosta. All'Hellas non basta una prestazione gagliarda.

La Fiorentina non si ferma e aggancia momentaneamente la vetta della classifica, in attesa di Inter-Napoli di questa sera. Contro il Verona la vittoria è più sofferta del previsto, ma intanto i viola si impongono per la sesta volta di fila in campionato: 3-1 al Franchi.

Decisiva è una strepitosa tripletta del solito Moise Kean, ormai inarrestabile: l'ex centravanti della Juventus segna dopo pochi minuti su assist di Beltran, poi a mezz'ora dalla fine deviando in rete con una gamba in cielo un calcio d'angolo di Beltran e infine nel recupero, chiudendo i conti in contropiede direttamente su un rilancio di De Gea.

Nel mezzo il momentaneo e bellissimo 2-1 di Serdar: gran destro da fuori area sotto l'incrocio di casa. Ma non è che un fuoco di paglia in un pomeriggio che ha un protagonista assoluto: Kean, appunto.

La Viola di Palladino compie dunque un altro passo verso l'alto, dimenticando in fretta il ko infrasettimanale di Conference League in casa dell'APOEL. Al Verona, invece, non rimane che una prestazione a tratti gagliarda contro un avversario superiore: nuova sconfitta dopo il successo contro la Roma.