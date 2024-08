Fiorentina-Monza dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina vs Monza

La Fiorentina ospita il Monza nel terzo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Sarà una sfida che vedrà opposte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, quella che nel terzo turno della Serie A 2024-2025 vedrà opposte Fiorentina e Monza.

I gigliati guidati da Raffaele Palladino (che fino a pochi mesi fa sedeva proprio sulla panchina del Monza) infatti, nelle prime due uscite nel torneo, hanno ottenuto due punti frutto del pareggio in rimonta in casa del Parma (1-1) e di quello a reti bianche interno contro il Venezia.

I brianzoli di Alessandro Nesta si presentano invece all’appuntamento con un punto in meno, visto che dopo aver esordito con uno 0-0 sul campo dell’Empoli, nell’ultima uscita sono stati superati per 1-0 in casa dal Genoa.

Quello che andrà in scena sarà il quinto confronto tra le due compagini in Serie A: il bilancio complessivo è leggermente favorevole alla Fiorentina in virtù delle due vittorie ottenute, a fronte di un pareggio e di un’affermazione del Monza.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.