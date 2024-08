Prosegue la preparazione della Viola in vista del campionato. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

La Fiorentina affronta un'altra amichevole in vista dell'inizio della stagione 2024/2025, che oltre a vedere la viola protagonista in campionato la vedrà impegnata anche in Conference League. La squadra di Raffaele Palladino, arrivato per sostituire Vincenzo Italiano, affronta in un test match i francesi del Montpellier. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto