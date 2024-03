Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1, cronaca, tabellino e voti: Barak è l'uomo Conference, Viola ai quarti

Barak segna come nel match d'andata, Fiorentina qualificata ai quarti con un'altra vittoria. Maccabi Haifa deludente, in goal troppo tardi.

La rocambolesca vittoria dell'andata a Budapest, campo neutro, permette alla Fiorentina di passare il turno di Conference League con il minimo sforzo. Nel ritorno giocato al Franchi di Firenze, la squadra viola pareggia 1-1 contro gli israeliani del Maccabi Haifa e vola ai quarti del torneo 2023/2024.

Qualche cambio tra i titolari per Italiano, che ha puntato sul classe 2005 Comuzzo e Belotti come prima punta, optando per la panchina di Beltran, Ikoné e Nzola. Fuori anche Kayode. Dall'altra parte fuori Show, espulso nella partita d'andata.

Partita fiacca al Franchi, con Fiorentina e Maccabi che hanno avuto poche occasioni utili a sbloccare il risultato. Dai padroni di casa alcune buone trame che hanno portato Mandragora e Barak a tentare la conclusione, entrambi vicini al goal.

L'articolo prosegue qui sotto

Imballato invece il Maccabi, mai al tiro nello specchio per larga parte della gara. La più grande chance è arrivata a fine primo tempo con la rete annullata a Podgoreanu, ex Spezia, per fuorigioco. Al 59' Barak sblocca la gara, che rimane però ancora aperta in virtù del solo goal di vantaggio. Il pari del Maccabi al minuto 88 arriva troppo tardi.