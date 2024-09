Fiorentina-Lazio dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina vs Lazio

La Fiorentina ospita la Lazio nel 'lunch match' della 5ª giornata: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Domenica 22 settembre 2024, Fiorentina e Lazio si affronteranno allo Stadio Artemio Franchi, nel quinto turno della Serie A 2024/2025.

La squadra di Palladino arriva da una gara combattuta contro l'Atalanta, con i viola in vantaggio per ben due volte, ma sconfitti in rimonta della squadra bergamasca.

Con soli 3 punti in classifica, la Fiorentina ha un grande bisogno di una vittoria per risalire la china.

Sul fronte opposto, la Lazio, allenata da Marco Baroni, si presenta forte del recente successo contro l'Hellas Verona (2-1), che ha portato i biancocelesti a quota 7 punti in classifica, a solo tre punti dalla vetta.

Nonostante un inizio altalenante soprattutto nelle partite in trasferta, la squadra capitolina punta a migliorare il proprio rendimento lontano da casa, dopo la sconfitta contro l'Udinese nella prima uscita fuori dalle mura amiche.

Da considerare, inoltre, l’imminente impegno in Europa League che potrebbe spingere Palladino e Baroni a fare qualche cambiamento nella formazione.

L'ultima volta che Fiorentina e Lazio si sono incontrate a Firenze, il 26 febbraio scorso, i toscani hanno avuto la meglio vincendo 2-1.

In totale, le due squadre si sono sfidate 150 volte in Serie A, con la Lazio leggermente avanti: 59 vittorie contro le 48 della Fiorentina, mentre 43 incontri sono terminati in parità.

Quando si gioca a Firenze, però, i gigliati invertono la tendenza, con 34 successi, 20 pareggi e 21 vittorie della Lazio.

La squadra biancoceleste ha vinto 9 delle ultime 14 gare disputate allo Stadio Franchi.

Per quanto riguarda i tecnici, Palladino e Baroni si sfideranno per la quarta volta, con 1 vittoria ciascuno e un pareggio. Palladino non ha ancora mai battuto la Lazio, avendo collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre Baroni ha ottenuto 2 successi contro la Fiorentina, oltre a 1 pareggio e 3 sconfitte.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.