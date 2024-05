Fiorentina in Supercoppa Europea se vince la Conference League? Cosa dice il regolamento

Cosa succede in caso di vittoria della formazione toscana in finale di Conference League contro l'Olympiacos? Ecco cosa dice il regolamento UEFA.

L’Italia sogna uno storico ‘Double’. Dopo le tre finali perse nella passata stagione - l’Inter in Champions League a Istanbul contro il Manchester City, la Roma a Budapest contro il Siviglia in Europa League e la Fiorentina in Conference League a Praga contro il West Ham - quest’anno l’Atalanta è riuscita a conquistare a Dublino l’Europa League grazie al successo per 3-0 sul Bayer Leverkusen.

Un successo storico per il club bergamasco, che sotto il cielo d’Irlanda ha alzato al cielo il primo trofeo internazionale della sua storia.



Ora tocca alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che vuole riscattare la sconfitta di un anno fa contro il West Ham a Praga e portare a casa la Conference League nella finale contro l’Olympiacos, in programma ad Atene il 29 maggio.

In caso di vittoria la Fiorentina disputerà la Supercoppa Europea? Ecco cosa dice il regolamento UEFA.