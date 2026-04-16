Fiorentina-Crystal Palace 2-1, pagelle e tabellino: Gudmundsson e Ndour illudono, ma in semifinale vanno gli inglesi

Il miracolo non riesce. La Fiorentina mette in campo una delle prestazioni stagionali più gagliarde, ma non riesce nel miracolo di rimontare lo 0-3 dell'andata e viene eliminata dalla Conference League dal Crystal Palace.
Al Franchi finisce 2-1 per la formazione di Vanoli: un risultato che, abbinato al netto 3-0 ottenuto dal Palace una settimana fa in Inghilterra, porta gli inglesi in semifinale e penalizza i viola.
Crystal Palace in vantaggio già nel primo tempo con un colpo di testa vincente di Sarr, servito perfettamente da Munoz. Ma alla mezz'ora Mandragora si guadagna un rigore, che Gudmundsson trasforma freddamente. E nel secondo tempo è il neo entrato Ndour, con una bella staffilata da fuori, a completare la rimonta.
La Fiorentina ci prova ancora, va vicina al tris ancora con Gudmundsson, ma il fortino del Crystal Palace resiste. E così al Franchi il risultato non cambia più.
Il Crystal Palace affronterà ora in semifinale gli ucraini dello Shakhtar, che ai quarti hanno eliminato l'AZ. La Fiorentina, invece, non riesce a entrare tra le prime quattro di Conference per la prima volta da quando ha cominciato a parteciparvi (stagione 2022/2023).