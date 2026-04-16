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Gudmundsson Fiorentina Crystal PalaceGetty Images
Stefano Silvestri

Fiorentina-Crystal Palace 2-1, pagelle e tabellino: Gudmundsson e Ndour illudono, ma in semifinale vanno gli inglesi

Conference League
Fiorentina vs Crystal Palace
Fiorentina
Crystal Palace

La squadra di Vanoli lotta e si batte, ma non riesce nell'impresa dopo lo 0-3 dell'andata: passa il Palace, che in semifinale se la vedrà con lo Shakhtar Donetsk.

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Il miracolo non riesce. La Fiorentina mette in campo una delle prestazioni stagionali più gagliarde, ma non riesce nel miracolo di rimontare lo 0-3 dell'andata e viene eliminata dalla Conference League dal Crystal Palace.

Al Franchi finisce 2-1 per la formazione di Vanoli: un risultato che, abbinato al netto 3-0 ottenuto dal Palace una settimana fa in Inghilterra, porta gli inglesi in semifinale e penalizza i viola.

Crystal Palace in vantaggio già nel primo tempo con un colpo di testa vincente di Sarr, servito perfettamente da Munoz. Ma alla mezz'ora Mandragora si guadagna un rigore, che Gudmundsson trasforma freddamente. E nel secondo tempo è il neo entrato Ndour, con una bella staffilata da fuori, a completare la rimonta.

La Fiorentina ci prova ancora, va vicina al tris ancora con Gudmundsson, ma il fortino del Crystal Palace resiste. E così al Franchi il risultato non cambia più.

Il Crystal Palace affronterà ora in semifinale gli ucraini dello Shakhtar, che ai quarti hanno eliminato l'AZ. La Fiorentina, invece, non riesce a entrare tra le prime quattro di Conference per la prima volta da quando ha cominciato a parteciparvi (stagione 2022/2023).

  • PAGELLE FIORENTINA

    Gudmundsson suona la carica, Ndour entra e segna, mentre Piccoli ha poche occasioni di mettersi in mostra. Mandragora si guadagna un rigore, Solomon molto attivo, Harrison corre parecchio ma non sempre è preciso. Non bene Comuzzo in difesa.

    FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea 6; Comuzzo 5 (70' Kouadio sv), Pongracic 6.5, Ranieri 6.5; Harrison 5.5, Fagioli 6 (46' Ndour 7), Mandragora 6.5, Gosens 6 (70' Balbo sv); Gudmundsson 7 (75' Fabbian sv), Solomon 6.5 (75' Fazzini sv); Piccoli 5. All. Vanoli

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  • PAGELLE CRYSTAL PALACE

    Crystal Palace lanciato da Sarr e dal solito Munoz, già protagonista all'andata, mentre Mateta dura solo un tempo. L'ex laziale Kamada va vicino al goal e viene murato da De Gea.

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson 6; Richards 6, Lacroix 6 (41' Riad 6), Canvot 5; Munoz 6.5, Wharton 6 (30' Lerma 6), Kamada 6, Mitchell 5.5; Sarr 7, Yeremy Pino 5.5 (73' Hughes sv); Mateta 5 (46' Larsen 5). All. Glasner

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  • TABELLINO FIORENTINA-CRYSTAL PALACE

    FIORENTINA-CRYSTAL PALACE 2-1

    MARCATORI: 17' Sarr (C), 30' rig. Gudmundsson (F), 53' Ndour (F)

    FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (70' Kouadio), Pongracic, Ranieri; Harrison, Fagioli (46' Fagioli), Mandragora, Gosens (70' Balbo); Gudmundsson (75' Fabbian), Solomon (75' Fazzini); Piccoli. All. Vanoli

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix (41' Riad), Canvot; Munoz, Wharton (30' Lerma), Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino (73' Hughes); Mateta (46' Larsen). All. Glasner

    Arbitro: Gil Manzano

    Ammoniti: Yeremy Pino, Pongracic, Comuzzo, Sarr, Ranieri, Riad, Ndour, Piccoli

    Espulsi: nessuno

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