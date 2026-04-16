Fiorentina-Crystal Palace 2-1, pagelle e tabellino: Gudmundsson e Ndour illudono, ma in semifinale vanno gli inglesi

Gudmundsson suona la carica, Ndour entra e segna, mentre Piccoli ha poche occasioni di mettersi in mostra. Mandragora si guadagna un rigore, Solomon molto attivo, Harrison corre parecchio ma non sempre è preciso. Non bene Comuzzo in difesa.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea 6; Comuzzo 5 (70' Kouadio sv), Pongracic 6.5, Ranieri 6.5; Harrison 5.5, Fagioli 6 (46' Ndour 7), Mandragora 6.5, Gosens 6 (70' Balbo sv); Gudmundsson 7 (75' Fabbian sv), Solomon 6.5 (75' Fazzini sv); Piccoli 5. All. Vanoli