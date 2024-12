Fiorentina-Cagliari 1-0, pagelle e tabellino: decide Cataldi, storica ottava vittoria di fila per i viola

Fiorentina vs Cagliari

Alla Fiorentina basta un goal di Cataldi per superare l’ostacolo Cagliari: vittoria sofferta per i viola che restano nelle zone altissime.

Una vittoria per dimenticare la prematura eliminazione dalla Coppa Italia patita contro l’Empoli, ma soprattutto per prolungare una striscia che assume contorni storici (eguagliato il record di otto successi consecutivi in Serie A della stagione 1959/1960) e restare aggrappata al gruppo delle primissime della classe.

La Fiorentina supera l’ostacolo Cagliari e lo fa al termine di 90’ nei quali è stata anche chiamata a dover soffrire. Una sfida, quella che si è disputata all’Artemio Franchi, sostanzialmente equilibrata, che Raffaele Palladino ha deciso di giocare rinunciando inizialmente al bomber Kean.

I viola prendono fin da subito in mano il pallino del gioco, ma con il passare dei minuti gli ospiti prendono sempre più coraggio ed iniziano ad affacciarsi con maggiore costanza dalle parti di un De Gea come al solito provvidenziale in alcune occasioni.

La Fiorentina fatica a pungere e senza Kean tiene meno palloni in avanti, ma al 24’ riesce a trovare con Cataldi il gran tiro dal limite che si traduce nell’1-0 (bella la corsa alla telecamera con dedica per Bove).

Nel secondo tempo, complice anche la pressione dei sardi, Palladino ridisegna progressivamente la squadra rispolverando i titolari in attacco, ma il canovaccio tattico non cambia.

Il Cagliari, con l’ingresso in campo di Luvumbo, acquisisce maggiore forza sull’out di sinistra e sicurezza, ma il forcing non porta agli esiti sperati.

La Fiorentina dunque continua la sua marcia travolgente in campionato e si regala una domenica speciale da dedicare ad Edoardo Bove. I rossoblù interrompono invece la loro striscia positiva, ma la prestazione proposta resta comunque di quelle confortanti.