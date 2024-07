Fiorentina-Bolton dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Continua il pre-campionato della nuova Fiorentina di Palladino: la Viola affronta il Bolton. Tutte le info sulla diretta tv e streaming.

Reduce dai successi contro la squadra Primavera e la Reggiana, la nuova Fiorentina di Palladino scende in campo in terra inglese per diverse amichevoli pre-campionato. La prima di queste sarà contro il Bolton, avversaria dei viola vicino a Manchester.

Dopo la gara contro il Bolton, la Fiorentina se la vedrà con Preston North End e dunque Hull, per poi contnuare il ciclo di amichevoli estive contro Montpellier, Grosseto e Friburgo, ultima partita prima dell'esordio in Serie A.

In particolare la Fiorentina affronterà il 17 agosto la neopromossa Parma per la prima giornata del torneo 2024/2025.

Rispetto alla scorsa annata sulla panchina viola ci sarà Palladino, mentre in attacco la società toscana ha puntato tutto su Kean. Per il terzo anno di fila, dopo due sconfitte in finale contro West Ham e Olympiacos, la Fiorentina prenderà parte anche alla Conference League.

In questa pagina tutto per rimanere aggiornati su Fiorentina-Bolton: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.