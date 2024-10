Finalmente Domenico Berardi: torna a giocare dopo 216 giorni e sforna subito un assist

Il mancino del Sassuolo è tornato in campo nel 6-1 al Cittadella. E alla fine ha messo pure lo zampino sul risultato finale.

216 giorni dopo, Domenico Berardi è tornato. Lasciandosi alle spalle il tremendo infortunio di Verona, la retrocessione del Sassuolo, il periodo ai box che lo ha costretto a saltare anche gli Europei.

Il mancino neroverde ha fatto il proprio rientro in campo oggi pomeriggio, in occasione della partita valida per l'ottava giornata di Serie B tra il suo Sassuolo e il Cittadella. Gara che la squadra di Fabio Grosso ha vinto largamente, con un 6-1 che non ha bisogno di troppi commenti.

Una vittoria speciale per una giornata speciale: quella in cui Berardi è tornato a sentirsi un calciatore vero.