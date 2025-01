Finale Kings World Cup Nations Colombia-Brasile stasera: orari, dove vederla in tv e streaming e giocatori delle due squadre

Allo Juventus Stadium oggi va in scena la finale del Mondiale della Kings League: previsto anche lo show di Mahmood e il 'Legends vs streamers'.

Di solito casa della Juventus, questa sera lo Stadium ospita la finalissima della Kings World Cup, il Mondiale per rappresentative della Kings League. Se l'Italia è stata eliminata dopo due sole partite, sono diverse le squadre che hanno giocato un grande torneo, fino ad arrivare ai turni successivi. A contendersi la finalissima sono però Colombia e Brasile.

Non solo la partita che decreterà la squadra vincitrice della prima Kings World Cup Nations, ma anche lo show musicale del noto cantante italiano Mahmood e la partita Legends vs Streamers in cui scenderanno in campo Blur, Manuxoo, Buffon e Pirlo tra gli altri.

Si conclude così la Kings World Cup, in attesa che nelle prossime settimane cominci il tanto atteso primo torneo della Kings League Italia, composto da dodici squadre e da noti content creator.