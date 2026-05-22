Sei sfide chiave per la finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione

Alla sua seconda stagione con il Barcellona, Ewa Pajor è tornata a essere letale sotto porta. Nessuna ha segnato più di lei in questa Champions League femminile: la nazionale polacca ha realizzato nove reti in nove partite, trascinando le catalane in finale. Sabato, due volti noti proveranno a fermarla.

Pajor si è affermata proprio al Wolfsburg, dove è arrivata adolescente. All’epoca il club tedesco era tra i migliori d’Europa e Pajor ha giocato quattro finali di Champions League, perdendone tre contro il Lione. È stata titolare in due, ma in entrambi i casi ha dovuto arrendersi a Wendie Renard, icona francese e difensore di livello mondiale. Sabato le due si ritroveranno di fronte.

Al suo fianco ci sarà Ingrid Engen, già compagna di squadra di Pajor sia a Wolfsburg sia a Barcellona. La centrale norvegese ha vissuto una prima stagione eccellente a Lione, ma ora dovrà affrontare per la prima volta l’amica e ex compagna.

Una sfida affascinante tra tre campionesse di altissimo livello: Pajor cerca finalmente il trionfo in Champions League, un traguardo che finora le è sfuggito.