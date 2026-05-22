Sei sfide chiave per la finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione

Nel 2018, nei quarti di finale, Barcellona e Lione si affrontarono per la prima volta. All’epoca il Barcellona era ancora lontano dal suo progetto di vincere l’Europa, ma riuscire a mettere in difficoltà il Lione – destinato a conquistare la terza di cinque coppe consecutive – fu un buon segno.
L'anno dopo si sono ritrovate in finale: il Barça, all'esordio in questa fase, ha tenuto bene il campo, ma l'OL ha vinto 4-1 confermando la propria superiorità.
Il salto arrivò nel 2021: il Barça batté il Chelsea 4-0 in finale e vinse la sua prima Champions. Ma l’idea di una nuova egemonia fu spazzata via l’anno dopo, quando il Lione vinse 3-1 a Torino.
Nel 2024, però, il Barcellona ha finalmente confermato la propria maturità: a Bilbao ha battuto il Lione 2-0, conquistando il terzo trionfo in quattro anni e sedendosi al tavolo dei dominatori del continente.
Che finale sarà nel 2026? Il Lione si prenderà la rivincita e conquisterà il nono titolo? O il Barça, dopo la sconfitta contro l'Arsenal, raggiungerà il quarto trionfo? Una sfida da non perdere, analizziamo i duelli decisivi a Oslo...