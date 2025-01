Finale Australian Open 2025 Sinner-Zverev, ci siamo: ora italiana, quando si gioca e il canale dove vederla in tv e streaming

Battuto Ben Shelton, Sinner si gioca ora la finale dell'Australian Open contro Zverev: gennaio si chiude con la gara decisiva, come guardarla.

Anche Ben Shelton è caduto. Sinner si è qualificato alla finale dell'Australian Open 2025, confermandosi il tennista più in forma del pianeta. Per poter conquistare il titolo come un anno fa, però, l'altoetesino dovrà superare il tedesco Zverev.

Qualificato alla finale dopo il forfait di Djokovic in semifinale, Zverev è l'ultimo ostacolo tra Sinner e la vittoria di un nuovo torneo del Grande Slam. Per l'avversario del tennista italiano, d'altra parte, c'è la possibilità di conquistare una competizione d'elite per la prima volta in carriera.

Tutta Italia, come capitato nell'ultimo anno, è pronta a seguire la finale dell'Australian Open 2025: Sinner contro Zverev per definire il primo grande campione in uno dei quattro tornei del Grande Slam.