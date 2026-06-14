Felix Nmecha, la mossa di Nagelsmann per il centrocampo della Germania: Goretzka scivola nelle gerarchie

Nmecha aveva ben impressionato nelle amichevoli contro Finlandia e Stati Uniti, dimostrando da subito un'ottima intesa con Pavlovic, considerato il vero equilibratore della Nazionale tedesca. Una coppia ben assortita che permette a Nagelsmann di poter sostenere il trio di trequartisti alle spalle dell'unica punta Havertz e di proteggere adeguatamente la difesa.

A farne le spese, come detto, è stato Leon Goretzka, criticato in patria per una forma fisica non più brillantissima. Il centrocampista del Bayern era stato un titolare pressocché inamovibile durante le qualificazioni ai Mondiali, giocando da titolare 5 delle 6 gare della Germania, ma la crescita di Nmecha, il suo dinamismo e la sua straripante condizione atletica hanno convinto Nagelsmann a rivedere le gerarchie.