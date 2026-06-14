Non si può definire una scelta a sorpresa, visto l'impiego da titolare negli ultimi due test di preparazione ai Mondiali. Piuttosto un segnale importante per quello che sembra un definitivo passaggio di consegne, un cambio probabilmente definitivo nelle gerarchie: Julian Nagelsmann ha scelto Felix Nmecha come partner dell'intoccabile Pavlovic nel cuore del centrocampo della Germania, preferendolo ancora una volta a Leon Goretzka.
Felix Nmecha, la mossa di Nagelsmann per il centrocampo della Germania: Goretzka scivola nelle gerarchie
CONTRO CURAÇAO UNA PROVA DA MVP
Contro Curaçao il talento del Borussia Dortmund ha dato risposte convincenti: un goal, il primo della Nazionale tedesca in questi Mondiali, diverse giocate di qualità lavorando come raccordo tra la mediana e la trequarti, un impressionante 95% di passaggi riusciti nei 73 minuti in cui è rimasto in campo, prima di lasciare spazio proprio a Goretzka.
LA STAGIONE DELLA CONSACRAZIONE
Una prestazione eccellente per Nmecha, reduce già da un'annata decisamente positiva con il Borussia Dortmund. Classe 2000, cresciuto nell'academy del Manchester City insieme al fratello Lukas (oggi in forza al Leeds), Felix è approdato in giallonero nell'estate del 2023 dopo essersi messo in luce con il Wolfsburg, ma è solo in questa stagione che è diventato un autentico punto fermo per la squadra allenata da Kovac, realizzando anche 3 goal nell'ultima Champions League.
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PAGA GORETZKA: SCAVALCATO NELLE GERARCHIE
Nmecha aveva ben impressionato nelle amichevoli contro Finlandia e Stati Uniti, dimostrando da subito un'ottima intesa con Pavlovic, considerato il vero equilibratore della Nazionale tedesca. Una coppia ben assortita che permette a Nagelsmann di poter sostenere il trio di trequartisti alle spalle dell'unica punta Havertz e di proteggere adeguatamente la difesa.
A farne le spese, come detto, è stato Leon Goretzka, criticato in patria per una forma fisica non più brillantissima. Il centrocampista del Bayern era stato un titolare pressocché inamovibile durante le qualificazioni ai Mondiali, giocando da titolare 5 delle 6 gare della Germania, ma la crescita di Nmecha, il suo dinamismo e la sua straripante condizione atletica hanno convinto Nagelsmann a rivedere le gerarchie.