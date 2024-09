FC 25 ratings ufficiali Juventus, chi è il più forte? Gli overall dei giocatori bianconeri: polemiche per Yildiz, Bremer è il top

Videogiocatori e tifosi della Juventus dubbiosi sul rating di Yildiz, d'accordo su Bremer. Vlahovic, Douglas Luiz, Di Gregorio: i valori su FC 25.

Come di consueto nel mese di settembre, EA Sports svela i valori del suo gioco sportivo più famoso, FC. L'edizione 25 in uscita a fine mese ha portato milioni di utenti sui social a discutere i ratings dei propri beniamini, in Italia e non.

Tra i ratings più attesi e dunque discussi ci sono ovviamente quelli della Juventus, svelati dalla società bianconera e da EA Sports attraverso un video apparso sui social. Non si tratta dell'intera lista, ma bensì dei giocatori più importanti di Thiago Motta: da Bremer e Vlahovic.

Dopo diversi addii, tra cui quelli di Chiesa e Szczesny, il mondo dei ratings bianconeri ufficiali si modifica in larga parte tra i migliori overall e le sorprese relative ad alcuni giocatori idoli, ma non ancora al top secondo EA Sports FC 25.