FC 25, le novità del gameplay: dall'IQ al fallo tattico, passando per simulazione e ruolo del vento

Le novità su FC 25, tutti gli annunci più importanti della EA Sports sul nuovo gameplay per il titolo in uscita a settembre 2024.

Negli ultimi mesi le polemiche su FC 24 e il mancato miglioramento rispetto alle vecchie edizioni dei titoli EA Sports, hanno monopolizzato le discussioni su Youtube, Twitch e Instagram. Utenti e influencer hanno parlato a lungo di come FC 25 dovesse cambiare le cose. Lo farà?

In attesa dell'uscita, prevista il 20 settembre per l'Ultimate Edition e il 27 per la Standard, FC 25 ha annunciato le novità per il gameplay.

Sono stati effettuali alcuni accorgimenti rispetto all'ultimo titolo EA Sport, così da migliorare l'esperienza di gioco degli utenti: tra questi è stato inserito l'FC IQ, così come il fallo tattico. Sarà importante anche il ruolo del vento in partita, così da cambiare la traiettoria del pallone durante i match all'interno di FC 25.