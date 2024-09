FC 25, i club più forti: Juventus come PSG e Newcastle, polemiche sull'Inter. Sul web si discute per le stelle assegnate

Svelate le stelle delle squadre di FC 25: sul web si discute sulla scelta di EA Sports riguardo i club italiani, inglesi e spagnoli.

Ci siamo quasi. A fine settembre vedrà la luce per tutti FC 25, nuova fatica di EA Sports. Il 20 del mese i videogiocatori che hanno acquistato l'Ultimate Edition potranno cominciare a giocare prima dei possessori della Standard, con FC davanti agli occhi a partire dal 27 settembre.

In attesa di mettere le mani su FC 25, le polemiche sul web per le scelte di EA Sports non mancano. Dal rating di Buffon alle novità (alcune apprezzate, altre decisamente meno), e dunque alle stelle assegnate ai club presenti.

In anteprima, infatti, FC 25 ha svelato alcuni dei club più forti del gioco, mostrando le stelle assegnate alle squadre d'elite d'Europa: dalla Juventus al PSG, passando per Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. E sul web, nei commenti e nei forum, si discute.