FC 25 Carriera, come costruire una squadra top con i migliori giovani di Serie B: grandioso potenziale overall

Risalire in Serie A con i migliori giovani della Serie B nella carriera di FC 25: i consigli su chi acquistare tra gli Under 21.

Volete portare la Sampdoria in Serie A su FC 25? O magari il Cittadella? E che dire di Sudtirol, Bari e Palermo? Tra le tante possibilità nella modalità carriera del nuovo gioco di EA Sports c'è anche quella di tentare la fortuna con una compagine di Serie B.

Per provare la risalita in A, o una prima volta nella massima serie, serve però affidarsi a giovani Under 21 (o al massimo Under 23) capaci di crescere esponenzialmente e portare il proprio rating overall base ad uno potenziale decisamente più alto nelle successive stagioni.

I giovani con alto potenziale di overall non mancano neanche nella Serie B italiana, con diversi calciatori U21 capaci di sollevare il proprio dato anche di dieci punti in più.