FC 25, la decisione su Buffon fa esplodere la protesta sui social, Nadine Angerer ha un rating superiore

Arrivano le Icons di FC 25, c'è anche Buffon: ma il rating overall di Nadine Angerer superiore a Gigi non piace alla community.

Lo dicono le recensioni, i commenti, l'utilizzo su FC Ultimate Team. La possibilità di utilizzare sia i giocatori che le giocatrici su FC, 24 prima e 25 da fine settembre, non piace agli utenti. I tifosi di tutto il mondo hanno sempre più interesse per il calcio femminile, soprattutto lontano dall'Italia, ma i videogiocatori non hanno per nulla apprezzato l'iniziativa di EA Sports di permettere squadre con entrambi i movimenti.

In questi giorni, ad esempio, si fa un gran parlare delle nuove Icons, le leggende inserite su FC 25. Tra queste c'è anche Gigi Buffon, ex leggendario portiere della Juventus e dell'Italia scelto come uno degli atleti da copertina nella versione Ultimate.

Buffon ha ricevuto un overall rating di 92 per la sua versione Icon, utilizzabile su FC 25, inferiore ad una collega dei pali anch'essa inserita nella classe '25 del nuovo videogioco calcistico. Nadine Angerer più forte, esplode la polemica sui social.