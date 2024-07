Farioli ha vinto la prima gara con l'Ajax schierando quasi tutti Under 21. E un quarantenne

Scelto come tecnico dell'Ajax, Farioli ha conquistato l'andata del secondo turno preliminare di Europa League contro il Vojvodina.

Buona la prima per Francesco Farioli. L'allenatore italiano, che ha stupito nella scorsa annata guidando il Nizza nelle prime posizioni della Ligue 1, ha esordito alla guida dell'Ajax con il secondo turno di qualificazione della nuova Europa League.

Sorteggiato contro i serbi del Vojvodina, l'Ajax ha avuto la meglio di misura sugli avversari in quel di Amsterdam, dove è andata in scena l'andata del doppio incontro. Un match complicato per i ragazzi di Farioli, che hanno recepito gli insegnamenti del giovane allenatore ma devono ancora essere trasformati nella creatura che l'ex assistente di De Zerbi ha in mente.

Di Van de Boomen il goal che permette all'Ajax di avere un vantaggio in vista del ritorno in Serbia previsto a inizio agosto, ma che tiene comunque tutto in bilico per i ragazzi del Vojvodina, allenati dal turco Bandovic.