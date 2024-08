L'Ajax di Farioli passa il turno dopo 34 rigori: una serie infinita per battere il Panathinakos in Europa League

2-1 per l'Ajax all'andata, 1-0 per il Panathinaikos al ritorno: supplementari e rigori, durati tantissimo: per Brobbe due errori su due.

Ci sono voluti 34 rigori nella lotteria finale per determinare la vincitrice tra Ajax, che giocherà i playoff di Europa League, e Panathinaikos, che invece retrocede in Conference League. Un numero assurdo, con errori al momento decisivo e diversi giocatori che hanno calciato dagli undici metri in due occasioni.

Dopo il 2-1 dell'andata in favore dell'Ajax, il Panathinaikos è riuscito a trovare i supplementari al minuto 89 con la rete di Tetè. I due tempi extra non hanno smosso il risultato, con i rigori necessari per chiudere in fretta la questione. Al contrario, invece, la gara è durata ancora tantissimo, con ben 17 rigori a testa.

Dal dischetto, alla fine, Mladenovic ha sbagliato per il Panathinaikos, mentre Gaaei ha chiuso la gara con il rigore decisivo. Da segnalare i due errori su due di Brobbey, mentre Baas, Traorè, Maksimovic, Ingason, Mancini, Vilhena e il già citato Mladenovic ne hanno sbagliato uno.