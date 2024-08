Fantacalcio: i migliori abbinamenti di portieri secondo il tool Asta Perfetta di FantaMaster

Non basta la griglia portieri: con lo strumento Abbinamenti Portieri di FantaMaster vi consigliamo tre soluzioni in vista dell'asta del fantacalcio.

L’inizio del prossimo campionato di Serie A e quindi dell’asta del Fantacalcio si avvicina inesorabilmente. Per evitare di arrivare impreparati all’asta iniziale continuiamo con i nostri consigli e questa volta ci occuperemo degli abbinamenti dei portieri grazie all’ausilio del Tool “Asta Perfetta” di FantaMaster.

In questo articolo vi mostriamo come sfruttare le potenzialità dello strumento gratuito Abbinamenti Portieri che rappresenta l’evoluzione della vecchia griglia portieri del fantacalcio basata esclusivamente sull’alternanza casa/trasferta.

Grazie a questo nuovo strumento, è possibile scovare le migliori coppie (o perché no anche un trio) di estremi difensori sulla base di un fattore molto più impattante rispetto al solito giocare in casa o in trasferta, ovvero la difficoltà prevista delle partite, che a sua volta tiene conto del valore della rosa, la solidità difensiva mostrata nell’ultima stagione e altri fattori.

L’obiettivo è quindi trovare un set di portieri che, grazie all’alternanza lungo il corso della stagione, possano garantire un numero di partite sulla carta complicate (in cui si rischierebbe di subire molti goal) molto basso, possibilmente 0.

Ecco quindi 3 abbinamenti di portieri molto interessanti che abbiamo trovato per voi e che possono garantirvi un buon numero di porte inviolate.