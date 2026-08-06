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Haps Venezia Getty Images
Marco Trombetta

Fantacalcio 2026/2027: difensori che giocano a centrocampo

Fantacalcio

Consigli Fantacalcio 2026/2027: andiamo a scoprire, squadra per squadra, quali saranno i difensori che verranno schierati a centrocampo.

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Tra i profili più ricercati durante l'asta del Fantacalcio ci sono sicuramente quei calciatori che nascono come difensori, ma che per esigenze tattiche dei propri allenatori vengono schierati sulla linea dei centrocampisti.

Sono diversi infatti gli allenatori nostrani che si affidano al moduli 3-5-2, 3-5-1-1, 3-4-2-1, 3-4-1-2 o 3-4-3. Sistemi di gioco accomunati dalla presenza di calciatori che sugli esterni sono chiamati ad un lavoro dispendioso sia in fase offensiva che in ripiegamento.

In questo articolo andremo ad analizzare, squadra per squadra, quali sono quei difensori che verranno schierati, di fatto a centrocampo, incrementando di conseguenza le proprie possibilità di bonus.


  • OBERT E ZAPPA

    Partiamo dal Cagliari, dove Pisacane alternerà come di consueto difesa a 3 e difesa a 4 nel corso della stagione.

    In caso di difesa a 3, saranno Obert e Zappa ad avanzare sulle corsie di centrocampo. Lo slovacco è praticamente sicuro del posto da titolare a sinistra.

    • Pubblicità

  • JIMENEZ

    Grosso opterà per la difesa a quattro alla Fiorentina, ma Alex Jimenez potrà essere impiegato all'occorrenza anche come esterno d'attacco.

    Un lusso, considerando che al fanta è listato come difensore.

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  • DIMARCO E CARLOS AUGUSTO

    Non c'è bisogno di presentazioni per Federico Dimarco, anche quest'anno listato difensore.

    Considerando che Luis Henrique è rimasto centrocampista, l'alternativa in tal senso nell'Inter è Carlos Augusto, che potrà fare rifiatare proprio Dimarco a sinistra.

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  • Celik JuventusGetty Images

    CAMBIASO E CELIK

    Spalletti potrà giocare sia a 4 che a 3, come dimostrato anche nelle amichevoli pre campionato.

    In caso di difesa a tre, gli esterni di centrocampo sarebbero Cambiaso e il nuovo arrivato Celik.

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  • BARTESAGHI, ESTUPINAN E ATHEKAME

    Amorim ha scelto il 3-4-2-1 e il portoghese punta molto sugli esterni di centrocampo nel suo stile di gioco.

    A destra c'è Saelemaekers, che però è listato centrocampista, oltre ad Athekame che invece è difensore.

    A sinistra se la giocano Bartesaghi ed Estupinan.

  • BIRINDELLI E MANGAS

    Il neopromosso Monza si presenterà con l'assetto difensivo a 3 e due esterni di centrocampo listati difensori come Birindelli e il brasiliano Mangas.

    Loro saranno di base i titolari, poi come alternative ci sono Carboni a sinistra e Bakoune a destra. assai impiegato nell'ultima stagione in Serie B.

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  • DELPRATO, VALERI E BRITSCHGI

    Anche nel Parma di Cuesta i due esterni di centrocampo sono listati come difensori.

    A destra Delprato o Britschgi, intercambiabili anche nel ruolo di braccetto, a sinistra Valeri come titolare e Franco Carboni come riserva.

  • Rensch RomaGetty Images

    WESLEY E RENSCH

    Sulla fascia sinistra di centrocampo, nella Roma, c'è l'intoccabile Wesley, uno dei top per il fanta.

    A destra Rensch, che però finirà indietro nelle gerarchie una volta ufficializzato l'arrivo di Molina.

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  • PEDERSEN E BIRAGHI

    Cacciamani poteva essere una delle rivelazioni in difesa, ma è stato listato centrocampista.

    Rimangono quindi Pedersen a destra come titolare e Biraghi a sinistra come alternativa proprio a Cacciamani.

  • VOJVODA, ZANOLI E KAMARA

    All'Udinese è arrivato Vojvoda che contenderà il ruolo da titolare sulla fascia destra di centrocampo a Zanoli.

    Sulla sininistra, invece, il titolare è Kamara. Arizala l'alternativa, ma anche Bertola come jolly su entrambe le fasce.

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  • CORREIA, HAINAUT E HAPS

    Haps intoccabile a sinistra nel Venezia e uomo fanta per la difesa.

    A destra è arrivato Correia che si alternerà con Hainaut. Come alternative ci sono anche Sagrado e Franjic.