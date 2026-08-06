Fantacalcio 2026/2027: difensori che giocano a centrocampo

Tra i profili più ricercati durante l'asta del Fantacalcio ci sono sicuramente quei calciatori che nascono come difensori, ma che per esigenze tattiche dei propri allenatori vengono schierati sulla linea dei centrocampisti.

Sono diversi infatti gli allenatori nostrani che si affidano al moduli 3-5-2, 3-5-1-1, 3-4-2-1, 3-4-1-2 o 3-4-3. Sistemi di gioco accomunati dalla presenza di calciatori che sugli esterni sono chiamati ad un lavoro dispendioso sia in fase offensiva che in ripiegamento.

In questo articolo andremo ad analizzare, squadra per squadra, quali sono quei difensori che verranno schierati, di fatto a centrocampo, incrementando di conseguenza le proprie possibilità di bonus.



