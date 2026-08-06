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Jesus Rodriguez Como Getty Images
Marco Trombetta

Fantacalcio 2026/2027: centrocampisti che giocano in attacco

Fantacalcio

Sono listati come centrocampisti, ma giocano in attacco: risorse fondamentali per il Fantacalcio. Ecco la lista dei migliori.

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Per ogni fantallenatore alle prese con l'allestimento di una rosa che possa assicurare un numero importante di bonus, la massima priorità va ovviamente attribuita al parco attaccanti, ma non solo.

Tra i giocatori che nelle corde hanno la possibilità di far svoltare, letteralmente, un'annata fantacalcistica ci sono anche (e soprattutto) quelli che nel listone verranno inseriti come centrocampisti, ma che a conti fatti agiranno sul versante offensivo.

In altre parole, vietato lasciarseli scappare. Proprio come se stessimo parlando di un di un attaccante puro, poiché in grado di garantire numeri molto importanti sia in termini di reti che di assist.

  • ZALEWSKI

    Sarri è passato al 4-3-3 e Zalewski è l'unico giocatore listato centrocampista che troverà spazio nel tridente offensivo, giocando all'occorrenza anche come mezz'ala.

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  • Cambiaghi BolognaGetty

    ORSOLINI, ROWE E CAMBIAGHI

    Sono rimasti centrocampisti sia Orsolini che Rowe, i due titolari come esterni d'attacco del 4-3-3 di Tedesco.

    La novità è Cambiaghi, passato centrocampista, che verrà impiegato come alternativa nel tridente.

    Attenzione poi alle posizioni ibride di Bernardeschi e Odgaard, che Tedesco vuole utilizzare come mezz'ali, ma che comunque giocheranno anche più alti nel corso della stagione.

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  • FAZZINI

    Attenzione alla posizione di Fazzini nel Cagliari.

    Di fatto è un centrocampista, ma giocherà molto vicino alla porta, a ridosso della punta quando Pisacane utilizzerà al difesa a 3.

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  • NICO PAZ, JESUS RODRIGUEZ E ADDAI

    La grande novità per l'asta è sicuramente Jesus Rodriguez listato centrocampista.

    Che sia 4-3-3 o che sia 4-2-3-1 giocherà comunque molto offensivo. Stesso discorso vale per Nico Paz, utilizzato spesso anche come falso 9.

    Centrocampista anche Addai, che però inizia la stagione da infortunato. Diao, invece, è rimasto attaccante.

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  • Atta UdineseGetty

    ATTA E GUDMUNDSSON

    Nel 4-3-3 di Grosso, Arthur Atta giocherà praticamente esterno d'attacco, nonostante sia listato a centrocampo.

    Stesso discorso vale per Gudmundsson, rimasto centrocampista ma praticamente attaccante nelle idee di Grosso.

  • ZERBIN E FINI

    Due chiamate low cost nel Frosinone sono Zerbin e Fini.

    Listati come centrocampisti, verranno impiegati come esterni d'attacco nel 4-3-3 della formazione ciociara, anche se i titolari ad oggi sono Ghedjemis e Kvernadze, entrambi listati attaccanti.

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  • BALDANZI, TRAORE ED ETHAN-MEICHTRY

    De Rossi ha parecchie alternative da utilizzare nei due dietro la punta.

    C'è Baldanzi, ma anche Hamed Junior Traoré (che come sappiamo ha spiccate doti offensive) ma anche il talentino Ethan-Meichtry, 8 goal lo scorso anno col Thun in Svizzera.

  • ALAJBEGOVIC E CONCEICAO

    Nel 4-2-3-1 di Spalletti giocheranno sulla stessa linea di Yildiz, listato però attaccante.

    Sia Alajbegovic che Conceicao hanno poca propensione difensiva, quindi saranno praticamente degli esterni d'attacco.

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  • ZACCAGNI ED ISAKSEN

    Così come Zaccagni ed Isaksen, i due esterni del tridente della Lazio listati comunque centrocampisti.

    Diverso il discorso per Cancellieri, rimasto attaccante.

  • PIEROTTI

    Nel Lecce di EusebIo Di Francesco il jolly è Pierotti, listato centrocampista, ma che potrà giocare nel tridente.

    A differenza di N'Dri, rimasto attaccante nel listone.

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  • Christian Pulisic Getty

    PULISIC, SAELEMAEKERS E LOFTUS-CHEEK

    Tutti gli occhi erano puntati ovviamente sull'eventuale cambio ruolo di Pulisic, rimasto però centrocampista.

    Attenzione però anche a Saelemaekers, che all'occorrenza potrà agire come 'sottopunta' e allo stesso Loftus-Cheek.

  • COLPANI E CIURRIA

    Li abbiamo già imparati a conoscere col Monza nelle precedenti stagioni di Serie A.

    Colpani e Ciurria si giocheranno il posto nei due dietro la punta, listati entrambi centrocampisti.

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  • POLITANO E VERGARA

    Quest'anno, con Allegri, Politano tornerà a giocare nel tridente, seppur listato centrocampista.

    Anche Vergara, all'occorrenza, potrà essere impiegato in quella posizione. Gli altri sono Alisson Santos e Neres, entrambi però listati attaccanti.

  • ONDREJKA E DIALLO

    Anche quest'anno, Cuesta utilizzerà Ondrejka praticamente come seconda punta al fianco di Pellegrino o Elphege.

    Attenzione al talentino ex Dortmund Diallo, anche lui centrocampista, che verrà impiegato nello stesso ruolo di Ondrejka.

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  • PISILLI ED EL AYNAOUI

    Gasperini ha spesso utilizzato entrambi sulla stessa linea di Soulé e Dybala.

    Pisilli, soprattutto, ha giocato spesso molto vicino alla porta per sfruttare i suoi inserimenti.

  • VOLPATO E BAKOLA

    Nel tridente del Sassuolo le alternative principali a Berardi e Laurienté sono Volpato e Bakola, entrambi centrocampisti.

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  • ORISTANIO E VLASIC

    Con Abate, sia Oristanio che Vlasic giocheranno molto vicini alla punta, a volte proprio come supporto a Simeone o Zapata.

  • ZANIOLO ED EKKELENKAMP

    Partito Atta, Ekkelenkamp potrebbe occupare la sua zona di campo giocando praticamente a ridosso di Davis.

    Già lo scorso anno Zaniolo faceva praticamente l'attaccante e anche in questa stagione sarà così, seppur sia rimasto listato centrocampista.

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