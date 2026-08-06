Fantacalcio 2026/2027: centrocampisti che giocano in attacco

Per ogni fantallenatore alle prese con l'allestimento di una rosa che possa assicurare un numero importante di bonus, la massima priorità va ovviamente attribuita al parco attaccanti, ma non solo.
Tra i giocatori che nelle corde hanno la possibilità di far svoltare, letteralmente, un'annata fantacalcistica ci sono anche (e soprattutto) quelli che nel listone verranno inseriti come centrocampisti, ma che a conti fatti agiranno sul versante offensivo.
In altre parole, vietato lasciarseli scappare. Proprio come se stessimo parlando di un di un attaccante puro, poiché in grado di garantire numeri molto importanti sia in termini di reti che di assist.