Fantacalcio 2024/25, chi sono gli attaccanti titolari? Punte e centravanti delle 20 squadre di Serie A

Quali sono gli attaccanti titolari in Serie A? Tutte le prime scelte degli allenatori da prendere all'asta di fantacalcio.

Estate fa rima con asta di Fantacalcio. Tra luglio, agosto e settembre, milioni di fanta-allenatori in giro per l'Italia preparano tutto l'occorrente per il grande evento con amici e parenti, di persona o online.

Settimane di studi e di consigli per poter creare la miglior squadra possibile e provare a conquistare la propria lega di fantacalcio o magari una nazionale. A seconda della propria lega, nel corso dell'annata 24/25 sarà possibile effettuare o una più sessioni di riparazione.

Sin dall'asta estiva, però, il grosso dei crediti, presumibilmente, viene speso per un grande bomber che possa regalare reti su reti durante tutta la stagione: quali sono gli attaccanti titolari delle venti squadre di Serie A?