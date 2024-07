Fantacalcio 2024/2025: neopromosse, i giocatori da prendere di Como, Parma e Venezia

I consigli per l'asta del Fantacalcio 2024/2025 sui giocatori da prendere delle neopromosse Como, Parma e Venezia.

Certezze sì, ma anche colpi ad effetto o scommesse.

Il Fantacalcio può regalare gioie e soddisfazioni anche a chi vede esaltate le proprie doti da 'scout', decidendo di mettersi in gioco scovando talenti o puntando su profili meno altisonanti.

Per gli amanti di tale linea, non può non allettare prepararsi all'asta della nuova stagione strizzando l'occhio alle tre neopromosse: Como, Parma e Venezia, fresche di approdo in Serie A, annoverano nelle rispettive rose calciatori in grado di fornire bonus o standard di rendimento sulla carta adeguati per sorprendere i vostri rivali.

Chi prendere delle neopromosse al Fantacalcio 2024/2025? I nostri consigli per l'asta relativi ai giocatori di Como, Parma e Venezia su cui investire e riporre speranze.