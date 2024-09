Fabregas ammaliato da Nico Paz: "L'ho voluto io al Como, mi ha chiamato Scaloni"

Nico Paz continua a impressionare con la maglia del Como. Il retroscena di Fabregas: "Mi ha chiamato Scaloni".

Altra prova degna di nota per Nico Paz, sicuramente una delle sorprese più belle in questo inizio di stagione per il Como.

Non per Cesc Fabregas, che le qualità del 20enne proveniente dal Real Madrid le conosceva già da tempo: proprio la stima del tecnico spagnolo è stata decisiva per il buon esito del trasferimento in riva al Lago.

Intervenuto in conferenza stampa al termine del successo del Como contro il Verona, Fabregas ha speso parole al miele per il suo gioiello, sempre più determinante per le sorti comasche.