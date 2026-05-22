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Nico-Paz(C)GettyImages
Leonardo Gualano

Fabregas netto sul futuro di Nico Paz: "Como o Real Madrid, non andrà all'Inter"

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L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato del futuro di Nico Paz: "E' un nostro giocatore, solo il Real Madrid può dirci qualcosa".

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Reduce da due stagioni giocate ad altissimi livelli con la maglia del Como, Nico Paz è, senza ombra di dubbio, uno dei talenti più ammirati e desiderati dell'intero panorama calcistico mondiale.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, visto che il Real Madrid può vantare un diritto di 'recompra', ma nelle ultime settimane si è parlato anche di un forte interesse da parte dell'Inter.

Il vice presidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, nei giorni scorsi, parlando all'emittente radiofonica argentina DSPORTS Radio FM 103.1, non ha nascosto il suo auspicio di vedere un giorno Nico Paz vestire proprio la maglia dell'Inter.

"Mi piace tantissimo. E' sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non smettiamo mai di sperare di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter".

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, presentando l'ultima partita di campionato contro la Cremonese, ha parlato anche della situazione del gioiello argentino.

  • "NICO PAZ UN GIOCATORE DEL COMO"

    "Zanetti è una persona importante nel mondo del calcio e conosce tutte le dinamiche. Io so che Nico Paz è un giocatore al 50% del Como, però è nostro. L'unico club che può dire qualcosa è il Real Madrid".


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  • "BISOGNA RISPETTARE I CLUB"

    "Zanetti non lavora né per il Real Madrid né per il Como, dunque bisogna portare rispetto per i due club. Ci sono stati dei piccoli messaggi che non mi piacciono".

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  • "COMO O REAL MADRID"

    "C'è una cosa che so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o resterà ancora al Como l'anno prossimo. Noi siamo contenti di lui e vedremo che cosa succederà tra qualche settimana".

  • "ADESSO NON E' AL 100%"

    "Se Nico Paz giocherà contro la Cremonese? Noi vogliamo che giochi chi è al massimo e lui, in questo momento, non è al 100%. Si è allenato da solo, anche se rispetto ai giorni precedenti si sente meglio. In questo momento non riesco a dire sì o no, vedremo il giorno della partita. Il giocatore oggi è seguito da tanti elementi dello staff, una volta non c'erano così tanti fisioterapisti".

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