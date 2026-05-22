Fabregas netto sul futuro di Nico Paz: "Como o Real Madrid, non andrà all'Inter"

Reduce da due stagioni giocate ad altissimi livelli con la maglia del Como, Nico Paz è, senza ombra di dubbio, uno dei talenti più ammirati e desiderati dell'intero panorama calcistico mondiale.
Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, visto che il Real Madrid può vantare un diritto di 'recompra', ma nelle ultime settimane si è parlato anche di un forte interesse da parte dell'Inter.
Il vice presidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, nei giorni scorsi, parlando all'emittente radiofonica argentina DSPORTS Radio FM 103.1, non ha nascosto il suo auspicio di vedere un giorno Nico Paz vestire proprio la maglia dell'Inter.
"Mi piace tantissimo. E' sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non smettiamo mai di sperare di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter".
L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, presentando l'ultima partita di campionato contro la Cremonese, ha parlato anche della situazione del gioiello argentino.