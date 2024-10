Fabregas e Inzaghi come modello: "Col suo 3-5-2 dà vita a un'anarchia incredibile"

Il tecnico del Como esalta il collega nerazzurro: "Grande lavoro, cito anche Thiago Motta. Salvezza? Pago dieci giorni di ferie ai ragazzi".

Dopo un avvio particolarmente complicato, il Como ha preso confidenza con le dinamiche della Serie A: la squadra di Cesc Fabregas è una di quelle che gioca il miglior calcio, abbinato a risultati utili per sognare la salvezza.

Al netto di qualche fisiologico incidente di percorso, il tecnico spagnolo può essere contento dell'impatto avuto dai suoi ragazzi con la massima serie, in cui non può non ispirarsi a chi questo campionato l'ha vinto pochi mesi fa.

Stiamo parlando di Simone Inzaghi, pubblicamente elogiato da Fabregas nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di 'Sport Mediaset'.