Nuova "missione promozione" per Fabio Grosso: è il nuovo allenatore del Sassuolo

I neroverdi ripartono dall'ex tecnico del Frosinone, vincitore della Serie B nel 2023 con i gialloblù.

Non è facile retrocedere in Serie B per la prima volta: questo il Sassuolo lo sa bene. Dopo undici anni dalla promozione in massima serie, ottenuta in maniera inedita nella sua storia, i neroverdi hanno affrontato il "trauma" del ritorno in Cadetteria, ma vogliono tornare subito in alto.

Per farlo, il club ha deciso di affidare la panchina a Fabio Grosso, uno che la Serie B la conosce bene e che l'ha vinta nel 2023 con il Frosinone.

A comunicare la scelta è stato proprio il Sassuolo attraverso un comunicato ufficiale.