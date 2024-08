Everton-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I giallorossi ospiti dei Toffees per l'ultima amichevole estiva. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ultima amichevole prima dell'avvio della stagione per la Roma di Daniele De Rossi, alle prese con la seconda parte della preparazione estiva.

I giallorossi si trovano in Inghilterra, dove hanno già affrontato il Barnsley e ora si ritroveranno come avversaria l'Everton.

Proprio i Toffees, nel corso dell'estate, sembravano vicini all'acquisizione da parte del Friedkin Group, già al timone della Roma dall'estate del 2020. L'affare però non si è concretizzato.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.