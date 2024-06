Euro 2024, ottavi di finale: che succede in caso di parità al 90'? Tempi supplementari o rigori? Cosa dice il regolamento

Il regolamento di Euro 2024 per la fase a eliminazione diretta relativo a supplementari e rigori: cosa succede in caso di parità al 90'.

Mandati in archivio i gironi, Euro 2024 entra nella sua fase cruciale e maggiormente appassionante: quella a eliminazione diretta.

Gli ottavi di finale diranno chi saranno le magnifiche 8 che proseguiranno l'avventura nel torneo tedesco e chi invece dovrà fare le valigie e tornare a casa, vedendo sfumare la possibilità di approdo ai quarti.

Agli ottavi, così come per i successivi turni degli Europei, sono previste partite secche da dentro o fuori: ma che succede in caso di parità al 90' in ognuno dei match che vedrà sfidarsi due Nazionali? Si va ai tempi supplementari? Ai rigori?

Ecco cosa prevede il regolamento di Euro 2024.