L'aggiornamento sui giocatori diffidati e squalificati dell'Europeo 2024: la situazione dell'Italia e del resto delle squadre.

Tutti i giocatori convocati ad Euro 2024 sperano di poter giocare il più possibile, così da avere un posto nella storia. Tra problemi fisici e squalifiche, però, gli assenti durante il torneo non saranno certo pochi.

Come ogni competizione, anche agli Europei i giocatori che riceveranno più ammonizioni nel corso del torneo entreranno in diffida e saranno squalificati.

Al primo giallo subito a Euro 2024, di fatto, scatta la diffida, mentre al secondo arriva immediato lo stop per il turno successivo. I gialli vengono azzerati al termine dei quarti di finale, per cui un giocatore non può saltare la finale per somma di ammonizioni, ma solamente in caso di espulsione.