Euro 2024, chi gioca oggi 19 giugno: tocca di nuovo alla Germania, Croazia-Albania interessa all'Italia

Apre l'altra sfida del gruppo B, che mette di fronte Croazia e Albania. La Germania cerca i quarti con l'Ungheria, chiude Scozia-Svizzera.

La prima giornata degli Europei si è chiusa. Hanno vinto la Spagna e la Germania, la Francia e l'Inghilterra. Ovvero tutte le favorite. Bene anche l'Italia, mentre il Portogallo ha conquistato tre punti sudatissimi nel recupero. Flop del Belgio, battuto dalla Slovacchia.

Il primo giro di boa, insomma, si è compiuto. Ma il torneo va avanti, veloce e senza soste. Via alla seconda giornata, di nuovo in campo chi ha aperto la competizione. Come la Germania padrona di casa, che cerca ulteriori conferme dopo il roboante 5-1 alla Scozia nella partita inaugurale di venerdì scorso.

In campo anche Croazia-Albania, sfida che mette di fronte due delle partecipanti del gruppo dell'Italia e che, per questo motivo, interessa particolarmente anche agli azzurri.

Di seguito il quadro completo delle partite di oggi 19 giugno.