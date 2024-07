Anche il fratello di Mbappé lascia il PSG: niente Real Madrid, giocherà ancora in Ligue 1

Il 17enne centrocampista non seguirà il fratello Kylian Mbappé al Real Madrid: è un nuovo giocatore del Lille.

Il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid è ufficiale già da qualche settimana, in virtù dell'addio al PSG che ha perso il campione francese a parametro zero.

Nella società parigina giocava anche Ethan Mbappé che, come il fratello Kylian, sembrava potesse approdare in Spagna e, precisamente, nelle giovanili dei 'Blancos': il suo futuro sarà però ancora in Francia.

Alla scadenza del contratto col PSG, il classe 2007 ha firmato da svincolato col Lille, sua nuova squadra per provare a emergere ad alti livelli.