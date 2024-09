L'esultanza di Pulisic nel Derby: il gesto fa arrabbiare i tifosi dell'Inter

Inter vs AC Milan

L'attaccante del Milan sblocca il match dopo una serpentina in area di rigore, facendo poi infuriare i tifosi nerazzurri con un'esultanza polemica.

Subito polemiche nel derby tra Inter e Milan: i rossoneri sbloccano il match grazie alla rete di Christian Pulisic, con il giocatore americano che poi - durante l'esultanza - zittisce i tifosi nerazzurri.

Clima teso in campo, con entrambe le squadre che non vogliono lasciare un centimetro all'avversaria, in un derby sentitissimo.

un quarto d'ora dopo arriva la risposta di Federico Dimarco che, dopo aver scambiato in area con Lautaro Martinez, trova la rete del pareggio.