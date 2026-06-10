Estevao dovrà attendere altri quattro anni per esordire ai Mondiali di calcio. Il trequartista brasiliano di appena 19 anni si è infortunato il 18 aprile nel corso della gara di Premier League del suo Chelsea contro il Manchester United e il problema da lui rimediato non è di entità trascurabile. La sua stagione con i Blues è finita in anticipo e così il sogno chiamato Mondiale...
Estevao recupera per i Mondiali? Infortunio, tempi di recupero e condizioni del talento del Brasile
COME STA ESTEVAO
Estevao è alle prese con una lesione di alto grado al bicipite femorale, che sicuramente non gli avrebbe permesso di arrivare al top della condizione alle partite del girone che interesserà il Brasile, protagonista assieme a Marocco, Haiti e Scozia nel gruppo C tra il 14 e il 25 giugno. Ancelotti per questo ha deciso di non convocare Estevao per la competizione iridata.
LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL CHELSEA DOPO IL SUO INFORTUNIO
"Non so precisamente quanto tempo ci vorrà, so solo che non sarà disponibile fino al termine della stagione con noi, altro non so e non posso dirvi", ha detto Calum MacFarlane, tecnico ad interim del Chelsea subentrato a Rosenior sulla panchina di Stamford Bridge. "Starà fuori per un bel pò. Mi dispiace tanto, è un vero peccato non poter puntare su di lui in un momento così importante della stagione. Sono rammaricato specialmente per un ragazzo così giovane e talentuoso".
- PubblicitàPubblicità
I NUMERI IN STAGIONE E LA RIABILITAZIONE IN BRASILE
Estvao, che ha segnato otto goal in 36 presenze in tutte le competizioni, giustificando l'ingente investimento fatto dal Chelsea per assicurarsi le sue prestazioni, aveva deciso di proseguire direttamente in Brasile la propria riabilitazione, per provare a convincere Ancelotti dell'opportunità di inserirlo ugualmente nella lista dei convocati a caccia del sesto titolo iridato proprio negli USA dov'è arrivato il quarto nel 1994. Ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e sarà quindi uno dei grandi assenti dei Mondiali 2026.