Estevao recupera per i Mondiali? Infortunio, tempi di recupero e condizioni del talento del Brasile

"Non so precisamente quanto tempo ci vorrà, so solo che non sarà disponibile fino al termine della stagione con noi, altro non so e non posso dirvi", ha detto Calum MacFarlane, tecnico ad interim del Chelsea subentrato a Rosenior sulla panchina di Stamford Bridge. "Starà fuori per un bel pò. Mi dispiace tanto, è un vero peccato non poter puntare su di lui in un momento così importante della stagione. Sono rammaricato specialmente per un ragazzo così giovane e talentuoso".