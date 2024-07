È l'estate degli addii dei bomber: in un mese, la Serie A ha perso quasi 700 goal

La Serie A ha già perso Zirkzee, Immobile e Giroud: a breve dovrebbe toccare a Osimhen, in una 'diaspora' che vede coinvolti gli attaccanti più noti.

L'estate è la stagione dei cambiamenti nel mondo del calcio, che spesso coincide con veri e propri rinnovamenti in vista della nuova annata: anche stavolta, il calciomercato ci sta regalando spunti degni di nota.

Soprattutto in attacco, il reparto dove sono stati registrati gli addii più 'eclatanti' in Serie A: Zirkzee ha salutato il Bologna per firmare col Manchester United, Immobile ha chiuso la storia d'amore con la Lazio per accettare la proposta del Besiktas in Turchia.

Senza dimenticare Giroud, approdato negli Stati Uniti per gli ultimi scampoli di una super carriera: tantissimi goal persi per la Serie A, che prossimamente potrebbe salutare anche un altro illustre esponente come Osimhen.