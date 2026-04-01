Ennesimo fallimento azzurro, Scholes stronca l'Italia: "Come l'Arsenal, vive sulle glorie passate"

L'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, la terza consecutiva, non ha fatto altro che confermare un qualcosa che ormai era noto già da tempo: la Nazionale Azzurra non può più competere ad alti livelli.

Si si esclude dell'eccezione chiamata Euro 2020, non lo ha più fatto dai Mondiali del 2006, accumulando da allora una serie di risultati che si sono fatti di anno in anno sempre più deludenti.

La sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina ha avuto grande risonanza a livello internazionale e tra coloro che hanno commentato la nuova debacle Azzurra c'è anche Paul Scholes.

L'ex campione inglese del Manchester United, ha parlato dell'Italia come dell'Arsenal delle Nazionali.