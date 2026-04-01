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scholes(C)Getty Images
Leonardo Gualano

Ennesimo fallimento azzurro, Scholes stronca l'Italia: "Come l'Arsenal, vive sulle glorie passate"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

La leggenda del Manchester United ed ex fuoriclasse inglese, Paul Scholes, spiega: "Questa non è l'Italia che conoscevamo negli anni novanta e primi anni duemila".

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L'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, la terza consecutiva, non ha fatto altro che confermare un qualcosa che ormai era noto già da tempo: la Nazionale Azzurra non può più competere ad alti livelli.

Si si esclude dell'eccezione chiamata Euro 2020, non lo ha più fatto dai Mondiali del 2006, accumulando da allora una serie di risultati che si sono fatti di anno in anno sempre più deludenti.

La sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina ha avuto grande risonanza a livello internazionale e tra coloro che hanno commentato la nuova debacle Azzurra c'è anche Paul Scholes.

L'ex campione inglese del Manchester United, ha parlato dell'Italia come dell'Arsenal delle Nazionali.

  • "L'ITALIA COME L'ARSENAL"

    "L'Italia è l'Arsenal delle Nazionali. Una squadra il cui hype è basato sulle sue glorie passate".

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  • "NON GIOCA DA SQUADRA"

    "La Nazionale italiana non ha una visione chiara, non gioca come una squadra. Tutto è incentrato su tocchi individuali e ci sono prestazioni troppo pigre".

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  • "CONOSCEVAMO UN'ALTRA ITALIA"

    "Questa di oggi non è l'Italia che conoscevamo negli anni novanta o nei primi anni duemila. Non porta lo spirito di giocatori come Paolo Maldini, Cannavaro, Pirlo, Totti o Buffon".