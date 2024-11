Empoli-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Uno dei due posticipi della tredicesima giornata di Serie A è Empoli-Udinese: tutte le informazioni sulla partita.

La penultima partita del tredicesimo turno di Serie A vede opporsi Empoli e Udinese.

Il match, in programma lunedì, è l'occasione per una delle due squadre di salire in classifica e portarsi nella parte sinistra. Attualmente l'Udinese si trova un punto avanti ai toscani, in decima posizione.

La squadra di Roberto D'Aversa è reduce da un ottimo momento, quattro punti nelle ultime due giornate, a differenza dell'Udinese (tre sconfitte consecutive).

Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la partita.