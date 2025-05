Empoli-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Empoli vs Parma Calcio 1913

L'Empoli si gioca forse le ultime chance di salvarsi contro il Parma: la squadra di Chivu a un passo dal traguardo.

Non solo lotta scudetto e corsa alla qualificazione in Champions League, nelle ultime tre giornate di campionato rimane apertissima anche la questione salvezza.

Dopo la retrocessione matematica del Monza, ci sono ancora due posti da evitare. Empoli, Venezia e Lecce sono divise da un solo punto in classifica. I toscani, nella prossima giornata avranno una grande occasione per provare ad uscire dalla zona retrocessione; ospiteranno il Parma che invece non è ancora matematicamente salvo ma è vicinissimo all'obiettivo che potrebbe raggiungere proprio contro l'Empoli.

Di seguito tutte le informazioni su Empoli-Parma con le probabili scelte dei due allenatori e dove vederla.