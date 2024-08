Empoli-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio in campionato per i toscani e i brianzoli. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Inizia il campionato di Empoli e Monza, che si trovano come avversarie nella prima giornata della Serie A 2024/2025. I toscani, salvatisi all'ultima giornata dello scorso campionato grazie al 2-1 sulla Roma in extremis, ora puntano a una salvezza molto più tranquilla. Al terzo campionato di A consecutivo invece, il Monza vuole finalmente centrare l'obiettivo di una storica qualificazione alle coppe europee. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte L'articolo prosegue qui sotto