Empoli-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Vasquez ferma Thiago Motta, altro pareggio senza reti per i bianconeri

Altro 0-0 per la Juventus, che nella ripresa viene fermata da Vasquez e dall'ottimo Empoli. Bianconeri pericolosi a sprazzi.

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus di Thiago Motta, che dopo lo 0-0 contro la Roma conferma il risultato anche in casa dell'Empoli. Un punteggio alla fine deludente per i bianconeri, che scoprono così in fianco a Torino, Udinese e Inter per il possibile sorpasso in classifica.

Non una Juventus poco arrembante, ma ancora imballata e non martellante dal primo all'ultimo minuto. Nonostante ciò, il migliore in campo è stato Vasquez, ex oggetto misterioso del Milan che sta mostrando le sue doti con la maglia dell'Empoli: per il sudamericano due ottimi interventi a inizio ripresa, con il piede su Vlahovic e dunque con i pugni su Koopmeiners.

La Juventus è andata più vicina al vantaggio, ma l'Empoli ha concluso comunque in maniera eguale rispetto agli ospiti: Perin, dal 1' al posto di Di Gregorio, non si è fatto sorprendere sulla conclusione più pericolosa del team toscano, arrivata nel primo tempo con Maleh.

Per la Juventus si aprirà ora il ciclo delle gare ogni tre giorni, vista la partita contro il PSV di scena martedì e dunque il big match contro il Napoli previsto sabato prossimo allo Stadium di Torino.