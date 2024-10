Empoli-Inter, le probabili: Calhanoglu ancora out, chi gioca a centrocampo tra i nerazzurri

Empoli vs Inter

Nuovo stravolgimento a centrocampo per l'Inter vista l'assenza forzata di Calhanoglu: chi gioca in mediana nella sfida di Empoli.

Dovranno attendere ancora un po' i tifosi dell'Inter prima di rivedere in campo Hakan Calhanoglu, alle prese con un'elongazione agli adduttori in via di guarigione.

Il rientro del turco dovrebbe avvenire in occasione di Inter-Venezia, posticipo domenicale dell'undicesimo turno di Serie A in programma il 3 novembre prossimo.

Dopo aver saltato quasi tutta la sfida di Roma e quelle contro Young Boys e Juventus, Calhanoglu non sarà a disposizione nemmeno per la trasferta di Empoli con calcio d'inizio alle 18:30 di oggi: occasione in cui Simone Inzaghi si appresta a cambiare nuovamente il volto del centrocampo.