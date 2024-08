Emerson Royal c’è, il Milan ora guarda oltre: cosa serve ai rossoneri per chiudere il mercato e completare la rosa

Il Milan si appresta ad ufficializzare il suo terzo colpo, ma non si fermerà qui: possibili nuovi innesti a centrocampo e in attacco.

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà da attendere qualche giorno ancora, ormai però non ci sono più dubbi: Emerson Royal sarà un nuovo giocatore del Milan.

Il lungo inseguimento all’esterno brasiliano è stato completato nella giornata di venerdì, quando è stato trovato un accordo definitivo con il Tottenham per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 15 milioni di euro.

Emerson Royal diventerà presto il terzo importante rinforzo messo a disposizione di Paulo Fonseca dopo Morata e Pavlovic, ma il mercato del club rossonero non si chiude qui.

Zlatan Ibrahimovic d’altronde, in occasione della presentazione di Alvaro Morata, ha fatto chiaramente intendere che le operazioni in entrata non sono finite.

"Dio ha creato il Mondo in sette giorni, noi siamo al giorno quattro”.

Ma cosa manca ancora al Milan per completare la sua rosa?