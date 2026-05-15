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Mark Doyle

Eduardo Conceicao, l'ultimo talento della “Generazione da un miliardo” del Palmeiras: piace a Barcellona, PSG e Manchester City

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Al Palmeiras, Endrick, Estevao, Luis Guilherme, Vitor Reis e Luighi sono noti come 'La generazione da un miliardo', per l’enorme valore economico atteso da questi quattro giovani talenti. Oggi, però, a quell’elenco di stelle del vivaio sembra dover essere aggiunto un altro nome: Eduardo Conceicao.

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Eduardo, 16 anni, non ha ancora esordito con il Palmeiras ma è già nel mirino dei top club europei: Barcellona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal e Chelsea seguono il talento della Nazionale Under 17.

Ma quanto è forte davvero questa promessa del Palmeiras? Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza? E potrebbe addirittura essere acquistato prima di debuttare da professionista in Brasile?

  • Dove tutto è iniziato

    Eduardo è nato a San Paolo il 7 dicembre 2009. Grazie al padre, che era calciatore, ha presto sviluppato un grande interesse per il calcio. "Fin da piccolo lo seguivo ovunque",ricorda.

    "Ho iniziato nei tornei amatoriali e nelle scuole calcio. Un giorno il mio allenatore mi ha fatto fare un provino al Palmeiras; l’ho superato, sono stato convocato per una valutazione e ingaggiato a nove anni. Da allora gioco nel club della mia città natale".

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  • La grande occasione

    Fin da subito è stato chiaro che il Palmeiras aveva trovato un nuovo talento: Eduardo. Cresciuto in uno dei vivai più prestigiosi al mondo, ha sempre giocato sopra la sua fascia d’età. A gennaio, appena sedicenne, è stato convocato per la Copa São Paulo de Futebol Juvenil, uno dei principali tornei Under 20 brasiliani.

    Nonostante l'enorme attenzione per la sua giovane età, Eduardo non ha deluso: alla seconda gara ha segnato quattro gol e ne ha serviti tre, stupendo tifosi e osservatori.

    Pochi giorni dopo ha firmato il primo contratto da professionista con il Palmeiras, che ha inserito una clausola di rescissione da 100 milioni di euro (86 milioni di sterline/118 milioni di dollari), record per il club.

    "Sono molto grato", ha dichiarato Eduardo a AS. "Tutto ciò che sono come atleta lo devo al lavoro del club da quando sono arrivato.

    Il Palmeiras ha lanciato molti giocatori negli ultimi anni. Il lavoro del direttore dell’accademia, Joao Paulo Sampaio, è un punto di riferimento in Brasile e la Copinha permette di valutarne i frutti.

    Essere apprezzato per ciò che faccio in campo mi rende felice e mi spinge a migliorare ogni giorno".

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  • Come sta andando

    Eduardo continua a giocare con il Palmeiras nella categoria Under 20, sia nel campionato brasiliano sia nella Copa Libertadores. Lo scorso mese ha anche rappresentato il Brasile nel Campionato Sudamericano Under 17, distinguendosi come previsto.

    Ha aperto le marcature nel 5-0 alla Bolivia e ha ripetuto il colpo nel 3-0 all’Argentina.

    Il Brasile ha chiuso al terzo posto, battendo 1-0 l’Ecuador dopo la semifinale persa con la Colombia, vincitrice del torneo. Nonostante la delusione, Eduardo guarda già con entusiasmo ai Mondiali Under 17 in Qatar, in programma a novembre.

    "Il 'Sul-Americano' non è finito come speravamo, ma tutta la squadra è ottimista e grata per la fiducia riposta in noi", ha scritto l'attaccante su Instagram. "Sono contento della mia prestazione, ma ancora più felice per il gruppo che stiamo costruendo. Andiamo avanti verso il Qatar..."

  • I punti di forza principali

    Tutti sono entusiasti di Eduardo per la sua straordinaria capacità di superare il marcatore. Come dice lui stesso: «Adoro le situazioni di uno contro uno, il dribbling e il superare in velocità i miei avversari».

    Ha anche un ottimo fiuto per il gol e, pur essendo destrorso, segna anche di sinistro. La sua versatilità in attacco lo rende paragonabile al connazionale Vinicius Junior.

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  • C'è margine di miglioramento

    Come molti esterni giovani e talentuosi, Eduardo a volte trattiene troppo la palla. Per fortuna, il suo mentore Sampaio gli ripete costantemente l’importanza di capire quando smarcarsi.

    "Parlo sempre con Joao Paulo; è molto presente nella nostra vita quotidiana, negli allenamenti e nelle partite", spiega Eduardo ad AS."Ci chiede molto perché sa cosa possiamo dare e dove migliorare.

    Dopo la partita mi indica gli errori e gli aggiustamenti per migliorare. Quando parla, tutti ascoltano".

    Sampaio non ha dubbi: Eduardo ha le qualità per affermarsi ai massimi livelli, a patto che mantenga i piedi per terra.

    Gli ripeto: “Devi lottare come un leone ogni giorno”, ha dichiaratoil responsabile dell’accademia del Palmeiras dopo il rinnovo fino al 2029. "Ora che la sua fama cresce, l’attenzione su di lui raddoppierà e tutti si aspetteranno sempre una partita perfetta.

    Deve capire che la risposta sarà sempre sul campo, mai fuori. Gli daremo delle opportunità, ma dovrà saperle sfruttare".

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Il prossimo Estevao?

    Eduardo, agili ala sinistra, da bambino ammirava Neymar, «idolo di un'intera generazione» e miglior marcatore di sempre del Brasile, ma riconosce che la sua vera ispirazione è Endrick: «ciò che ha fatto per il Palmeiras è unico».

    Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, Eduardo sente di avere più punti in comune con Estevao.

    "Ho già imparato molto dal suo modo di giocare, anche se lui è mancino e io sono destrorso",dice dell'ala del Chelsea."A livello globale, Yamal è un giocatore con uno stile simile al mio, sempre alla ricerca di azioni individuali".

    Tuttavia, preferisce non farsi condizionare dai paragoni. Alto 1,80 m, può diventare anche una minaccia aerea se perfezionerà il gioco di testa.

    "È incredibile che mi paragonino a giocatori di grande successo che ammiro, ma il mio obiettivo è tracciare la mia strada e far vedere chi è Eduardo al Brasile e al mondo",ha detto ad AS.

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  • E adesso che succede?

    Per ora Eduardo è concentrato sul suo obiettivo: esordire in prima squadra nel Palmeiras. Sembra solo una questione di tempo.

    Ciononostante, potrebbe essere ceduto prima ancora di esordire. Sampaio ha rivelato che il Palmeiras ha già respinto due proposte da 20-25 milioni di euro, bonus esclusi, e punta a incassare circa 50 milioni di euro per il nuovo membro della 'Generazione dei miliardari'.

    Anche se un accordo fosse trovato presto, Eduardo non potrà trasferirsi in Europa prima di dicembre 2028, quando compirà 18 anni, e ciò non lo turba, vista la sua passione per il Palmeiras.

    "Un passo alla volta", ha sottolineato."Tra due anni avrò solo 18 anni, sono ancora molto giovane! E, per ora, voglio solo farmi un nome in questo grande club che ha aperto le porte a un ragazzo con tanti sogni".