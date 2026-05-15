Eduardo Conceicao, l'ultimo talento della “Generazione da un miliardo” del Palmeiras: piace a Barcellona, PSG e Manchester City

Fin da subito è stato chiaro che il Palmeiras aveva trovato un nuovo talento: Eduardo. Cresciuto in uno dei vivai più prestigiosi al mondo, ha sempre giocato sopra la sua fascia d’età. A gennaio, appena sedicenne, è stato convocato per la Copa São Paulo de Futebol Juvenil, uno dei principali tornei Under 20 brasiliani.

Nonostante l'enorme attenzione per la sua giovane età, Eduardo non ha deluso: alla seconda gara ha segnato quattro gol e ne ha serviti tre, stupendo tifosi e osservatori.

Pochi giorni dopo ha firmato il primo contratto da professionista con il Palmeiras, che ha inserito una clausola di rescissione da 100 milioni di euro (86 milioni di sterline/118 milioni di dollari), record per il club.

"Sono molto grato", ha dichiarato Eduardo a AS. "Tutto ciò che sono come atleta lo devo al lavoro del club da quando sono arrivato.

Il Palmeiras ha lanciato molti giocatori negli ultimi anni. Il lavoro del direttore dell’accademia, Joao Paulo Sampaio, è un punto di riferimento in Brasile e la Copinha permette di valutarne i frutti.

Essere apprezzato per ciò che faccio in campo mi rende felice e mi spinge a migliorare ogni giorno".