Ederson dopo Amad Diallo e Hojlund, tra Atalanta e Manchester United si è formato un asse: casse pienissime per la Dea

Ederson al Manchester United non è ancora ufficiale, ma è questione di giorni: l'accordo tra tutte le parti c'è, il brasiliano ha già riempito le valigie e dopo un quadriennio ad alti livelli è pronto a lasciare Bergamo e la Serie A.

Chissà se l'ex centrocampista della Salernitana chiederà consiglio a chi ha percorso la stessa tratta prima di lui. Perché sì, negli ultimi anni di operazioni tra Atalanta e Manchester United ce n'erano già state altre. Due, per la precisione: una aveva portato in Premier League Amad Diallo, l'altra Rasmus Hojlund.

Esperienze diverse tra loro, con esiti diversi tra loro. Decisamente più fortunata quella di Diallo, che a Manchester è ancora di casa. Ed è proprio al suo esempio che proverà a ispirarsi Ederson per avere successo laddove Hojlund ha fallito.