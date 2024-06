Ederson-Atalanta, futuro incerto: "Non so se resto in Italia, la Premier League mi incuriosisce"

Ederson strizza l'occhio all'Inghilterra ma precisa: "All'Atalanta sto bene, nel caso deciderà il club". E su Gasperini: "Ti tira fuori il meglio".

Tra i protagonisti dell'exploit stagionale dell'Atalanta, c'è senza dubbio Ederson.

Il 24enne centrocampista brasiliano, portato in Italia da Walter Sabatini (che nel 2022 mise in piedi il trasferimento dal Corinthians alla Salernitana per 6 milioni, rivendendolo poi alla Dea ad oltre il triplo), alla corte di Gian Piero Gasperini si è consacrato come uno dei migliori talenti del suo ruolo e sta attirando inevitabilmente le mire di diversi club.

Ederson, a tal proposito, in un'intervista concessa ad 'AS' dal ritiro del Brasile - dove debutterà nella Copa America - incensa il proprio allenatore e non esclude un'eventuale esperienza lontano da Bergamo.