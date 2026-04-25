Eder Militao salta il Mondiale: il difensore del Brasile e del Real Madrid dovrà operarsi

La notizia peggiore, per Eder Militao, è arrivata in mattinata: il difensore centrale del Real Madrid sarà costretto a saltare il Mondiale, in programma in estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Il Brasile e Carlo Ancelotti non potranno dunque contare sull'apporto di Militao nella caccia al sesto titolo mondiale. E questo a causa dell'infortunio che il giocatore ha rimediato qualche giorno fa nella gara contro l'Alaves.

A rivelarlo è AS, secondo cui la rinuncia di Militao al Mondiale è praticamente certa. Perché alla fine è proprio di questo, di rinuncia, che si deve parlare.