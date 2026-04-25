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Eder MilitaoGetty Images
Stefano Silvestri

Eder Militao salta il Mondiale: il difensore del Brasile e del Real Madrid dovrà operarsi

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Il problema muscolare rimediato contro l'Alaves è serio e costringerà il centrale brasiliano a finire sotto i ferri: 4-5 i mesi di stop, tornerà in campo solo nella prossima stagione.

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La notizia peggiore, per Eder Militao, è arrivata in mattinata: il difensore centrale del Real Madrid sarà costretto a saltare il Mondiale, in programma in estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Il Brasile e Carlo Ancelotti non potranno dunque contare sull'apporto di Militao nella caccia al sesto titolo mondiale. E questo a causa dell'infortunio che il giocatore ha rimediato qualche giorno fa nella gara contro l'Alaves.

A rivelarlo è AS, secondo cui la rinuncia di Militao al Mondiale è praticamente certa. Perché alla fine è proprio di questo, di rinuncia, che si deve parlare.

  • MilitaoGetty Images

    L'INFORTUNIO DI MILITAO

    Lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra: questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto Militao a pochi giorni da Real Madrid-Alaves. In quella partita, vinta 2-1 al Bernabeu dagli uomini di Arbeloa, l'ex Porto è stato costretto a chiedere il cambio pochi istanti prima dell'intervallo, venendo sostituito da Rudiger.

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  • SI OPERA

    Sempre secondo AS, Militao ha così deciso di operarsi. L'obiettivo è quello di evitare qualsiasi pericolo di ricaduta, superiore nel caso il difensore brasiliano avesse scelto una terapia conservativa senza l'intervento chirurgico.

    In questo modo, però, la conseguenza sarà scontata: il giocatore del Real Madrid si perderà il Mondiale.

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero sono stati infatti stimati dai quattro ai cinque mesi. Il rientro in campo di Militao avverrà dunque ben dopo i Mondiali, tra agosto e settembre, giusto in tempo per rimettersi in forma in vista della nuova stagione.

    Diverso sarebbe stato il discorso in caso di mancata operazione: Militao sarebbe potuto tornare in campo tra appena un mese, ma con il rischio di una ricaduta e, di conseguenza, di perdersi allo stesso modo i Mondiali.

  • EDER MILITAO-brazil-20240706(C)Getty Images

    NIENTE SECONDO MONDIALE

    Militao si perderà così quello che sarebbe stato il suo secondo Mondiale: aveva già fatto parte della spedizione brasiliana in Qatar, nel 2022, sotto la guida dell'ex ct Tite. Avventura terminata ai quarti di finale per mano della Croazia, vincente ai calci di rigore.

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