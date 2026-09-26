"È un grande vero", ma ha perso il posto: perché Rodrigo Mora gioca così poco alla Roma

Rodrigo Mora si è presentato in discreto spolvero alla sosta per le Nazionali: con un assist vincente per il monzese Varela nella gara tra le Under 21 di Bulgaria e Portogallo.
Alla fine è servito a poco, visto che i lusitani hanno perso 2-1. Almeno dal punto di vista collettivo. Anche perché il match era ufficiale: valeva per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Sotto l'aspetto individuale, invece, è stato un fatto non banale all'interno di una partita a sua volta non banale.
Perché? Perché Mora è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, il che alla Roma non è ancora successo. E ha giocato dall'inizio, anche questo un inedito negli ultimi tempi.
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