"È un grande vero", ma ha perso il posto: perché Rodrigo Mora gioca così poco alla Roma

E pensare che Mora, a dispetto dei suoi 19 anni (è un classe 2007), si era conquistato immediatamente il posto da titolare appena arrivato dal Porto. Un po' a sorpresa, forse. Ma neppure troppo, considerando il desiderio giallorosso di portarlo in Italia.

Buona, la prestazione del portoghese contro la Fiorentina. Pure un goal sfiorato, con un destro a giro miracolosamente alzato da De Gea sopra l'incrocio. Certo, la serata è stata bella e facile un po' per tutti e il 4-0 finale a favore della squadra di Gasperini lo testimonia in maniera eloquente.

Mora è andato in panchina una settimana più tardi, a Lecce. Forse si aspettava di fare la comparsa, e invece non è andata così: ha fatto il proprio ingresso in campo nel secondo tempo e ha trovato la rete del definitivo poker, servito alla perfezione da Mancini.